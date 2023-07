Se alarga juicio contra Félix Verdejo tras jurado solicitar séptima nota al juez

El juicio contra Félix Verdejo por el asesinato de Keishla Rodríguez continúa luego de seis semanas, 25 días y siete notas. Eliezer Ramos conversó con el licenciado Edgar Sánchez sobre las razones del porque el jurando se ha largado en tomar su verdecito.

Durante la tarde de hoy, se declaró la séptima nota de parte del jurado, la cual fue debido a una duda sobre las instrucciones establecidas por el juez. El caso cuenta con sobre 200 piezas de evidencia, en donde el jurado tiene que revisar con detalle para tomar una decisión final. Cabe destacar que el jurado tiene que establecer su veredicto en cuatro cargos diferentes contra el ex-boxeador Félix Verdejo.

Por otro lado, se habló sobre la posibilidad de un "All in charge", la opción se tomaría si el jurado le presenta al juez que no han podido tomar una decisión unánime. Luego, el juez le presentará a la defensa y la fiscalía la opción en donde ambos tomarán la determinación si desean tomar el "All in charge".

Además, El juez Pedro delgado notificó que estará disponible para dudas del jurado durante el fin de semana incluyendo sábado y domingo.