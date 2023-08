JGo responde a comentario de “cuidadosa o cobarde” de Pablo José Hernández

Respondiendo a los reclamos hechos por parte del popular Pablo José Hernández, secretario de asuntos federales del Partido Popular Democrático (PPD), la actual comisionada residente Jenniffer González aseguró que el comentario de “cuidadosa o cobarde” era “cómico”.

Incluso, la estadista señaló que lo que Hernández realmente quiere es “meter la cuchara” para insertarse en la discusión pública.

“A mi me está tan cómico que un precandidato a algo quiera definir una candidatura o catalogarme a mi de cobarde. Parece que no me conoce. A diferencia de él, yo he participado en muchas contiendas, muchas primarias, muchas elecciones. He llegado primera en las ultimas elecciones. Yo creo que eso es para hacerse relevante, meter la cuchara en la discusión pública”, aseguró en entrevista en NotiCentro Al Amanecer.

González se refería a los señalamientos que el nieto del fallecido exgobernador Rafael Hernández Colón hizo hoy, también en NotiCentro, en contra suya por no haber participado de casi toda la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Río Grande.

La razón que González había dado era que tenía “compromisos previos”, pero ésta también compartió fotos y vídeos desde un “jet ski” en La Parguera, Lajas.

“Debería estar pendiente al chismeteo que tienen en el Partido Popular, donde sancionan a las personas por pensar de manera distinta. Inclusive, hasta casi dejarlos no correr. Esos son el nuevo liderato, el nuevo estilo, que tienen en el Partido Popular”, ripostó.

Más tarde en la entrevista, la exlegisladora aseguró no tener ningún talón de Aquiles, en referencia a una contienda primarista con Pedro Pierluisi que —según el incumbente— ella perdería.

Para tomar esa decisión de cara al 2024, González se mostró “bien tranquila”.

“Nadie tiene que tener tanta prisa. Yo veo tanta desesperación en algunas personas, que si voy o no voy. Que si esto, que si lo otro…”, dijo.