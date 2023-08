Jay critica al PNP y PPD por "tumbes a la democracia" con ley electoral

El analista Jay Fonseca criticó a los dos partidos de turno, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), por los constantes "tumbes a la democracia" que cada cuatro años intentan realizar con la ley electoral para beneficiarse y salir reelectos en las elecciones generales.

Molesto, el también abogado comparó el gobierno de Puerto Rico con aquellos de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua o Miguel Díaz Canel en Cuba.

Jesús Manuel y líderes del PPD “superan diferencias” sobre el Código Electoral El presidente de la Pava y los jefes del Senado y Cámara de Representantes se reunieron para dejar sin efecto las sanciones que se habían impuesto por violaciones al reglamento de la colectividad.

"¿Esto es Nicolás Maduro, (Daniel) Ortega está aquí? ¿Esto es (Miguel) Díaz Canel, o esto es un país que se precia de la democracia? ¿Acaso no estamos procesando y metiendo preso a Donald Trump, precisamente, por tratar de dar un tumbe a la democracia? En Puerto Rico, cada cuatro años, los partidos políticos están tratando de dar un tumbe a la democracia con la ley electoral", señaló Fonseca en el segmento de Los Datos Son Los Datos.

Los reclamos del comentarista surgieron del anuncio "cosmético", según su opinión, que realizó el presidente popular Jesús Manuel Ortiz con los líderes legislativos José Luis Dalmau y Rafael "Tatito" Hernández luego de "superar diferencias" en torno a unas enmiendas aprobadas en la Cámara de Representantes dirigidas, precisamente, al Código Electoral.

Lo que pasa es que esa aprobación fue con la ayuda de los representantes del PNP y con la ayuda del estratega estadista Edwin Mundo, quien es quien sale beneficiado de esta situación, de acuerdo con Jay.

"¡Y no pasa nada! ¿No deberíamos enmendar nuestra constitución para que eso no pueda pasar?", preguntó el analista.

"La verdad es que Jesús Manuel trató de hacer de gimnasia, magnesia. Porque no tiene. No había forma de salir bien. Él disparó y echó para atrás porque en la práctica no podía hacer nada, porque si fuera a sancionar a los populares disidentes no son los populares disidentes, son la mayoría. Son 14 de los 24 populares. [...] Pero todo el mundo fuma la pipa de la paz, en este caso el cigarro de la paz. Habemus proyectum, y en el humo del cigarro tiran la bolita (de humo) a ver si se calle todo el mundo. Shh, callao, que nadie se entere que aquí todo está igual y Tatito me pasó el rolo, pero no pasó nada. Eso es lo que pasó", añadió.