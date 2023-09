Hemisphere Media Group adquiere las dos estaciones de radio líderes en Puerto Rico

6 de septiembre de 2023 – Miami, FL – Hemisphere Media Group, Inc., la empresa de medios líder especializada en programación y distribución de contenido de televisión en español dirigido a los mercados hispanos de gran crecimiento en los EE. UU. y América Latina, anunció hoy que completó su adquisición de WKAQ AM y KQ105 FM de TelevisaUnivision el 1ro de septiembre de 2023. WKAQ AM es la estación de mayor rating en Puerto Rico y KQ105 es la estación de FM número uno en la isla. Ambas estaciones también se transmiten en vivo por Uforia, iHeart y TuneIn en los EE. UU., además de Puerto Rico.

Con esta adquisición, Hemisphere ahora será propietaria de las estaciones de radio y televisión número uno en Puerto Rico, así como de los sitios web y aplicaciones digitales locales líderes, y de eventos en vivo y negocios de podcasting en crecimiento. Hemisphere está en una posición singular para servir a las audiencias y anunciantes de Puerto Rico.

"Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a WKAQ AM y KQ105 FM a la familia de Hemisphere Media Group”, dijo Alan J. Sokol, CEO de Hemisphere Media Group, Inc. "Estas estaciones han sido apreciadas por el público de Puerto Rico durante mucho tiempo y estamos comprometidos en mantener su legado mientras continuamos evolucionando y ofreciendo contenido excepcional. El ser dueño de las principales propiedades televisión, radio y digitales en Puerto Rico nos permitirá brindar a nuestras audiencias el mejor y más innovador contenido de noticias, deportes y entretenimiento disponible. Tenemos el privilegio de trabajar con el gran equipo que ha hecho de las estaciones de radio las más populares de la isla”.

Las estaciones permanecerán bajo el liderazgo del actual Gerente General, Héctor Martínez Souss, asegurando una transición fluida y la continuación de la excelencia de las estaciones en transmisión. La experiencia y dedicación de Martínez Souss han sido vitales para establecer a WKAQ AM y KQ105 FM como líderes en la radio puertorriqueña.

Por otra parte, Uforia, división de audio de TelevisaUnivision, brindará soporte estratégico de programación para KQ105 FM. Esta colaboración proporcionará el contenido de alta calidad y programas atractivos que han hecho de esta estación un emblema cultural.

“La venta de estas dos estaciones icónicas a HMG garantiza que estarán dirigidas por un gran equipo directivo. Esperamos brindar apoyo a la estrategia musical de KQ105 FM y la posición continua de liderazgo musical de la estación”, dijo Jesús Lara, presidente de Medios Locales de TelevisaUnivision.

Hemisphere Media Group espera un futuro emocionante con la incorporación de WKAQ AM y KQ105 FM a su cartelera. Al preservar la rica historia de las estaciones y su compromiso con la excelencia, la compañía apunta a brindar entretenimiento, noticias e información incomparables a las audiencias de todo Puerto Rico.

Acerca de Hemisphere Media Group, Inc.:

Hemisphere Media Group, Inc. es la empresa de medios estadounidense líder dirigida a los crecientes mercados hispanos en los EE. UU. y latinoamericanos con cadenas de televisión y radio líderes en la industria y una popular oferta de contenido digital. Con sede en Miami, Florida, Hemisphere es dueña y opera WAPA TV, el canal No. 1 de televisión abierta y el productor de contenido local preeminente en Puerto Rico, las estaciones AM y FM de radio líderes en Puerto Rico, cinco canales de cable hispanos principales en los Estados Unidos (Cinelatino, Pasiones, WAPA América, CentroAméricaTV, y Televisión Dominicana), dos canales de cable latinoamericanos (Cinelatino and Pasiones), crecientes canales FAST en los EE. UU. y una compañía de distribución de contenido internacional.