"Tengo algo de tranquilidad": padre de Jancarlo Rivera tras sentencia contra asesinos de su hijo

Jeromy Pietri Napoleoni y su madre Ana Napoleoni Medina fueron sentenciados hoy, miércoles, en el Tribunal de Ponce a cumplir 139 años de cárcel cada uno por el asesinato del joven militar Jancarlo Rivera Lugo en El Tuque.

Luego de conocer la sentencia, Carlos Rivera, padre de la víctima, se expresó satisfecho. "No me lo van a devolver, pero puedo cerrar una etapa de mi vida y una paz para poder llevar un luto. Tengo algo de tranquilidad de no sentir que unos asesinos estén libre haciéndole daño a otro joven de bien. Y eso al menos me da esa tranquilidad de que no puedan cometer otro vil asesinato".

Antes de ser sentenciada, Napoleoni Medina decidió dirigirse a los presentes en sala, lo que provocó la molestia de Johanna Lugo, madre del fenecido militar, quien le gritó a la Napoleoni Medina, por lo que el juez tuvo que llamar al orden en la sala.

En su alocución la convicta expresó que ella y su hijo son inocentes y que "no investigaron la verdad, solamente se dedicaron a juzgar, pero lo importante de esto es que allá arriba hay un Dios que todo lo ve, tiene una lista y va a mandar factura por la injusticia que hicieron conmigo y mi hijo... desde el principio mintieron".

Ante estas declaraciones, el padre del militar asesinado expresó que "realmente no me pasó nada, era como si nadie estuviera hablando para mi. No le veo ningún argumento a lo que evidentemente aquí se demostró".

Pietri Napoleoni cumplirá la pena tras ser hallado culpable por asesinato, tentativa de asesinato, robo agravado y violación a la Ley de Armas. Mientras que Napoleoni Medina fue convicta por estos mismos delitos, y uno adicional de intimidación de testigos.

Fue el juez Ángel M. Llavona Folguera quien dictó la sentencia contra la madre e hijo luego de que los hallara culpables en todos los cargos el pasado 17 de julio.

Rivera Lugo fue asesinado a tiros el 14 de noviembre de 2022 en la barriada Nueva Vida en la zona de El Tuque en Ponce, en medio de un altercado luego de que Napoleoni Medina increpara al joven cuando transitaba junto a su prometida por una calle por la que ella alegó que no se podía pasar. Tras el altercado, la mujer habría llamado a su hijo Pietri Napoleoni, quien disparó mortalmente contra Rivera Lugo.

La testigo principal de la Fiscalía en el juicio fue Jineyshka Cruz Bonilla, prometida de Rivera Lugo y quien lo acompañaba al momento de su asesinato. Durante el juicio fue presentado en sala el audio de la llamada que Rivera Lugo hizo al 911 minutos antes de su asesinato.

La fiscal a cargo del caso fue Anette Esteves, mientras que los abogados Carlos Torres Nolasco y Luis Quiñones González representaron a los ahora convictos.

