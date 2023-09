Policía gradúa a 347 nuevos y nuevas agentes

La Policía de Puerto Rico celebró hoy la graduación de 347 nuevos y nuevas agentes en una ceremonia realizada en el hotel Sheraton del Distrito de Convenciones.

Se trata de la academia 233 y entre sus 347 nuevos agentes hay 53 que vienen de las filas de las policías municipales de distintos pueblos y otros 23 que eran exagentes y que ahora reingresan a la fuerza policial.

Los nuevos policías recibieron 1,136 horas de adiestramiento en teoría y práctica.

El comisionado del Negociado de la Policía Antonio López Figueroa explicó que, tras graduarse, los nuevos agentes, atravesarán por un proceso de mentoría de 800 horas, como parte del cumplimiento de la Reforma de la Policía. “Los graduados serán asignados conforme a las necesidades del Plan Integral de Seguridad del Gobierno y de las diferentes áreas policíacas. En esta fase, estos serán asignados a los distritos y precintos de San Juan, Bayamón, Caguas, Carolina, Humacao, Guayama y Fajardo, para realizar funciones a través de los cuarteles bajo la supervisión de un oficial de experiencia en la Uniformada”, sostuvo el comisionado.

El gobernador Pedro Pierluisi expresó que “hoy me siento muy esperanzado al ser parte de esta graduación de 347 nuevos policías que con tanto sacrificio han logrado estar aquí cumpliendo sus metas. Desde mis tiempos como secretario de Justicia y luego como comisionado residente en Washington siempre he abogado por el cuerpo policiaco, he buscado más y mejores recursos para la seguridad de nuestro pueblo y he defendido la labor de ustedes, nuestros policías. Por eso, cuando aspiré a ser gobernador me comprometí como parte de mi programa de gobierno que trabajaría por mejorar las condiciones de nuestra Policía, proveyéndoles más recursos, mejores equipos y más adiestramientos".

La graduación contó con la presencia de doña Socorro, una exagente de la Policía, quien tiene sobre 90 años de edad, y a quien se le dedicó la ceremonia.

Entre los funcionarios que participaron de la graduación también estuvieron Joseph González, jefe del FBI en la isla, y el juez Francisco Besosa, a cargo del proceso de reforma de la Policía en el Tribunal Federal.

Los interesados en comenzar una carrera en el Negociado de la Policía pueden visitar la División de Reclutamiento, en el vestíbulo del Cuartel General en Hato Rey, o llegar hasta la División de Relaciones con la Comunidad de las Áreas Policiacas para recibir la debida orientación. Del mismo modo, se pueden comunicar al (787) 774-2914 o a través del (787) 793-1234, extensiones 2057, 2058, 2060, 2062 o 2066. Los documentos requeridos al solicitar son: licencia de conducir (original y copia); diploma o Certificación de graduación del Grado Asociado o Grado conferido (original y copia) y estar legalmente autorizado a trabajar en Puerto Rico.