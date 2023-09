Paramédico atropellado niega que se quedaron en la valla porque quisieron

Uno de los paramédicos atropellados ayer por un Jeep de frabricación casera durante el aniversario 33 del evento "Mud Bog Agua Dulce", en Ciales, se expresó públicamente buscando que los organizadores del evento y el municipio no se laven las manos y asuman su responsabilidad por lo ocurrido.

Asimismo, aprovechó el momento para dar su versión de los eventos e intentar aclarar que fueron los mismos dueños de la actividad quienes les ordenaron quedarse en el lugar donde el vehículo todoterreno impactó.

Jean Del Valle, CEO de Groups Emergency Medical Services (GEMS PR) Inc. y también parte del equipo de Superiority Medical Care Inc., expresó en Facebook que necesitaba decir la "verdad" de lo ocurrido.

"Hago este vídeo porque he visto las noticias, los reportajes y que sé yo, donde la organización del evento —no sé si es una compañía privada o del mismo municipio— están tratando de lavarse las manos con lo que sucedió diciendo que nosotros no obedecimos y que nos quedamos allí porque nos dio la gana", expresó el joven.

2:36 Lo que sabemos del accidente y los heridos en festival de "mud bog" en Ciales Siete personas entre las edades de 20 a 45 años de edad fueron las víctimas que resultaron heridas ayer cuando un Jeep de fabricación casera y…

Del Valle explicó que estaban tan cerca a la pista de fango y tierra porque así los organizadores lo ordenaron.

Antes del incidente con Luis E. Pietri Reyes, de 53 años, y su vehículo de Amy's Racing, una guagua del equipo Merquiades Turbo Calle también chocó contra la valla opuesta a ellos.

"En el vídeo ustedes pueden ver que detrás de esas vallas y verjas estaban los vehículos de emergencia. Habían tres polaris que estaban allí para ayudar para eso mismo, si pasaba un accidente. Empezando la carrera se volcó un Jeep, el personal salió [...] Y solamente entre nosotros había una personal civil que era el fotógrafo del evento", indicó.

Posteriormente fue que ocurrió el vuelco con Pietri Reyes.

"Cuando viene esa categoría, que es la más fuerte, si no me equivoco la Doble A, se nos dice que nos... Nosotros estábamos detrás de las vallas de cemento, más atrás donde se volcó el primer vehículo que no pasó nada. Cuando viene esa categroía nos mandan detrás de la verja en la línea de la valla. En ningún momento nadie estaba fuera de la valla. [...]", aseguró Del Valle.

El joven herido aseguró que los paramédicos y rescatistas comunicaron la preocupación de que otras cuatro personas que no se supone esuvieran allí entraron al área.

"Se le dijo a un organizador del evento, que estaba allí con nosotros, que habían cuatro civiles que entraron por la parte atrás y no los sacaron. El organizador dijo 'déjenlos allí, ellos llevan rato ahí'. Donde manda capitán, no manda marinero. Los dejamos allí. Cuatro civiles que nosotros les dijimos a ellos saquen a los civiles de aquí y no hicieron caso. Y dijeron en las noticias que nosotros fuimos los que quisimos estar allí cuando ellos nos pusieron allí a trabajar", señalo.

Del Valle también criticó que el evento no tuviera organización para lidiar con emergencias como los golpes de calor

Al momento, dos de los siete heridos permanecen en el hospital. Aparte de Del Valle, otros de los heridos fueron Jan C. Hernández Rivera, de la empresa Superiority Medical Care Inc.; Mario Rosario y Christopher Soto, ambos empleados de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Vega Baja; y la única mujer entre los perjudicados, Génesis Martínez, de 20 años y paramédica de Better Health Ambulance Services.