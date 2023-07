Juicio Verdejo: perito de defensa alega Keishla murió antes de ser lanzada al agua

La defensa de Félix Verdejo Sánchez trajo hoy a testificar a un patólogo forense externo como perito en el juicio por cargos relacionados al asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz.

Se trata del doctor Mark Shuman, quien en su testimonio trató de establecer que, según las evaluaciones que hizo a los informes del Instituto de Ciencias Forenses, Keishla Rodríguez habría muerto antes de que fuera lanzada al agua desde el puente Teodoro Moscoso y que su causa de muerte no puede ser establecida.

Shuman fue certificado como perito de la defensa en la sala del juez Pedro Delgado, donde se ve el caso. Es el testigo número 9 de la defensa. Ha hecho sobre 5,000 autopsias en Miami y Nevada y ha sido perito en otros juicios. Shuman habló sobre su preparación académica, experiencia y explicó cuales son los componentes de un informe forense. El doctor actualmente trabaja con diferentes casos cuando se le solicitan sus servicios de consultoría.

5:51 Juicio Verdejo: revelan no había rastros de ADN en guagua del acusado Hoy en el juicio testificaron dos profesionales del Instituto de Ciencias Forenses que analizaron la guagua y los casquillos ocupados en el puente.

En el contrainterrogatorio, el fiscal Jonathan Gottfried trajo un caso previo donde el testigo Shuman se equivocó en una determinación sobre un disparo en la cabeza de la víctima. El doctor dijo no recordar ese caso. La Fiscalía buscaba sembrar dudas sobre la reputación del testigo al remontarse a diferentes casos donde Shuman sirvió como experto y donde el tribunal encontró su testimonio como uno equivocado.

En el interrogatorio de la defensa, la abogada Gabriela Cintrón le preguntó específicamente sobre el caso de Keishla. Shuman revisó el informe de autopsia y el de toxicología. Señaló que basándose en esos documentos solamente, no pudo determinar una causa de muerte y que, al tratarse de un cuerpo en el agua, se trabaja de una manera diferente.

Sobre las drogas inyectadas a Keishla, señaló que eran fuertes y entiende que pudo haber sido una muerte por sobredosis y no ahogamiento, pero no puede llegar a una determinación clara.

La licenciada Cintrón le preguntó a Shuman si en este caso hay tres posibles causas de muerte. El testigo contestó que con la información en los documentos pueden haber muchas causas de muerte, pero que no se puede determinar una causa clara, a su entender.

El doctor Shuman dijo que entiende que es más probable que Keishla no estaba viva cuando la tiraron al agua desde el puente, y que es posible que tuviera "muerte cerebral" cuando la lanzaron. Señaló que si Keishla hubiera estado viva se hubiese notado sangrado en la zona donde el alambre de metal amarraba sus pies dado que ella intentaría moverse y soltarse, lo que hubiese provocado heridas con el alambre.

Sobre los golpes que Keishla habría recibido en el rostro por parte de Verdejo, Shuman dijo que no puede determinar si había una herida con sangrado en el rostro. Señaló que las fotos tomadas al cráneo de Keishla no mostraban sangrado bajo piel y que en la zona donde se alega que Keishla recibió un puño no había evidencia de sangrado. El doctor señaló que de haber un golpe fuerte, aún con el análisis forense no se puede determinar si la víctima estaba inconsciente o no. Dijo que no había ninguna herida en la quijada, y que si el corazón de la persona estaba latiendo se notaría sangrado en las zonas de un impacto.

Shuman aseguró que lo que observó lo lleva a entender que Keishla ya estaba muerta cuando fue tirada a la laguna y que el alegato de que se encontró agua en las fosas nasales no es del todo cierto, pues asegura que solo aparecieron varias gotas de un "fluido rojo", pero que no significa que la persona intentó respirar.

Además Shuman testificó que un boxeador recibe entrenamiento para hacer sus golpes más fuertes y que probablemente pudieran hasta provocar fracturas en el hueso, pero que en este caso no encontró nada así en el rostro y cráneo de Keishla.

-Contrainterrogatorio de la Fiscalía-

El proceso de juicio reanudó en la tarde con el contrainterrogatorio de la Fiscalía al testigo. A preguntas de la fiscal Jeanette Collazo sobre si el testigo había traído algún documento, este contestó que solo uno. Se trata de una hoja donde aparecen sus horas trabajadas. A preguntas de la fiscal, el doctor Shuman contestó que solo tomó notas sobre el caso pero que no las llevó hoy y que no preparó un reporte sobre el caso ni sobre el análisis. Señaló que no necesariamente presenta informes sobre su interpretación a menos que sea requerido por el solicitante. Dijo que su testimonio responde solo a su memoria y sin notas.

Shuman contestó que cobra $500 dólares la hora, incluyendo las horas de vuelo para venir a Puerto Rico. Tardó cuatro horas en total trabajando en este caso, contestó.

La fiscal Collazo estableció que le solicitó a la defensa que el testigo compartiera sus notas, pero el testigo dijo que los abogados de Verdejo no le dijeron nada sobre eso. Shuman dijo que no anotó nada sobre sus hallazgos del caso. Señaló que tardó una hora y media en evaluar documentos y fotos del caso en la que vio cientos de fotos y el informe de Ciencias Forenses.

Se señala que en 207 de un total de 209 casis criminales Shuman ha trabajado para la defensa. El docto dijo que en la mayoría de los casos que ha trabajado está de acuerdo con los informes presentados por las autoridades forenses.

Ante preguntas de la fiscal, el testigo explicó que fue investigador forense en Miami Dade hasta el 2022.

La fiscal Collazo trae a sala que Shuman fue removido de su posición por alegadas acciones inapropiadas. Según una investigación, Shuman utilizó equipos y material de la oficina para su beneficio personal en la práctica privada. La fiscal presentó el informe de esa investigación para que el testigo "refresque" su memoria. En ese momento el testigo se mostró molesto xon la línea de preguntas y la defensa intentó objetar, pero el juez Delgado ordenó continuar.

Shuman dijo que esos señalamientos no son ciertos y que los hallazgos del informe establecieron que pagó por usar los equipos y el material en su práctica privada como forense.

También se trajo a sala que el testigo no radicó planillas de ingresos por diez años. Según la investigación del estado, el testigo reportó ingresos menores a los reales por ese tiempo.

A preguntas de la fiscal, Shuman dijo que nunca vio el cuerpo de Keishla, que no le realizó examen alguno y que solo vio las fotos y documentos. También que no tomó notas y que solo da su opinión luego de evaluar la información durante una hora y media. Dijo que aunque tuviera el cuerpo de frente, eso no cambiaba su capacidad para interpretar la información porque estaba todo muy bien documentado.

El doctor Shuman dijo que no sabe el nombre de la víctima en este caso. Se le preguntó el nombre del acusado y dijo "Valdez". Mencionó que la autopsia del Instituto de Ciencias Forenses fue realizada de la manera correcta, completa y bien documentada. Dijo también a preguntas de la fiscal que la cantidad de agua en las fosas nasales de Keishla era mínima y no indicaba nada sobre posible ahogamiento. Sin embargo reiteró que no puede determinar cual fue la causa de la muerte.

La Fiscalía ya sometió su caso desde el lunes de la semana pasada cuando culminaron la presentación de su evidencia.

Verdejo Sánchez enfrenta cargos por secuestro resultando en muerte, usar y portar un arma en la comisión de un crimen violento, asesinato de una criatura por nacer y "carjacking" resultando en muerte. El cuerpo de Keishla Rodríguez fue recuperado el 1 de mayo del 2021 en la laguna San José tras varios días de búsqueda luego de que su familia alertara sobre su desaparición el 29 de abril de 2021.

5:50 Juez deniega desestimar cargos contra Félix Verdejo El juicio continuará mañana, miércoles, con la posible presentación de testigos de la defensa.

Pendientes a NotiCentro y Wapa.tv para la continuación de la cobertura de este juicio.