Juicio contra Verdejo continuará con testimonio de patólogo forense de la defensa

El juicio contra Félix Verdejo Sánchez por los cargos relacionados al asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz volverá a reanudar este próximo jueves con el testimonio de un patólogo forense que la defensa traerá como perito.

La defensa, liderada por el licenciado Jason González, traerá a testificar al doctor Mark Shuman, un patólogo forense con más de 30 años de experiencia en San Diego y en Miami Dade.

Según opina el licenciado Osvaldo Carlo al ser consultado por NotiCentro, la estrategia de la defensa con este patólogo externo pudiera ser criticar y señalar posibles deficiencias en el informe de la patóloga forense Rosa Rodríguez, quien realizó la autopsia al cuerpo de Keishla Rodríguez.

Esta patóloga del Instituto de Ciencias Forenses testificó anteriormente en el juicio que según sus hallazgos, Keishla todavía respiraba cuando fue lanzada desde el puente Teodoro Moscoso hacia la laguna San José

"El secuestro tiene que ver con personas que están con vida. Una persona que falleció no puede ser secuestrada. La defensa podría intentar establecer por medio de este patólogo que debido a la cantidad de droga que se le inyectó a esta joven, a Keishla, posiblemente él entienda que falleció realmente en el automóvil y no que falleció cuando la tiraron del puente", opinó el licenciado Carlo, lo que llevaría al jurado a enfrentarse a dos profesionales médicos que tienen posiciones distintas sobre qué sucedió con Keishla.

Según explica Carlo, "este es un caso que la jurisdicción federal depende de la radicación del cargo de carjacking y el cargo de secuestro. Si esos dos cargos desaparecen, pues falta la jurisdicción federal aún cuando se pruebe un asesinato.

"No habría jurisdicción porque el sistema federal no tiene jurisdicción sobre asuntos de asesinato que no sean atados a algún delito federal. La defensa va a tratar de establecer que no se dio el secuestro, posiblemente con el testimonio del doctor Shuman. Y por otro lado ya han argumentado en contra del carjacking alegando que a la joven no se le forzó en el momento en que ella bajó de su automóvil, sino que se movió de un automóvil a otro de forma voluntaria", opinó Carlo en entrevista con NotiCentro.

Verdejo enfrenta cargos por secuestro resultando en muerte, usar y portar un arma en la comisión de un crimen violento, asesinato de una criatura por nacer y "carjacking" resultando en muerte por los eventos que llevaron a la muerte de Rodríguez Ortiz el 29 de abril de 2021.

-Testifican exparejas y hermana del acusado-

Esta mañana el juez Pedro Delgado anunció que otro integrante del jurado fue excusado y sustituido por un jurado alterno. Se trata del jurado número 8 quien fue sustituido por el jurado alterno número 5 debido a razones de salud.

Este es el cuarto integrante del jurado que se sustituye, aunque la composición sigue siendo de seis hombres y tres mujeres.

Como parte de los testigos de defensa testificaron hoy Nicol Vázquez Avilés y Nilka Colón, quienes fueron exparejas del acusado y hablaron sobre el carácter y comportamiento de Verdejo en la comunidad.

También fue traída a testificar Yashira Verdejo Sánchez, hermana del acusado. Varias veces la defensa, por medio de las tres testigos, volvió a traer el asunto de que Verdejo le tiene miedo a las agujas, con lo que buscan establecer que el acusado no pudo haberle inyectado drogas a Keishla.

La Fiscalía ya sometió su caso desde el lunes de la semana pasada cuando culminaron la presentación de su evidencia.