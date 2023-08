Joven accidentada en Ponce perdió a amigo de la misma forma en 2021

Amigos de la joven de 22 años de edad que murió este fin de semana en un accidente de tránsito en la avenida Fagot, en Ponce, recordaron que hace más de dos años uno de sus más cercanos acompañantes de esta vida falleció de la misma forma.

En ese entonces, Andrea Arias González recordó con un mensaje a su "badbu stan favorito", Héctor Luis Vega Colón. El DJ de 20 años chocó su Toyota Tercerl gris del 1989 contra un poste de tendido eléctrico en la calle Villa Final del sector Cangrejos, también en Ponce, y murió mientras recibía tratamiento.

"Sólo tú sabes cuánto te amaba, sólo tú sabes cuan real fue nuestra amistad. Nos habíamos alejado pero no hace ni un mes que hablamos y me dijiste que por siempre sería tu “prieta chula”. Mi corazón y nada entiende porque tú, porque un ser humano tan especial y que definitivamente no merecía irse ahora ni en la manera que fue. Gracias por enseñarme tantas cosas, por disfrutar cada momento que tuvimos y sobretodo, por nunca tener un 'no' para mí. Cuando no tenía carro y me llevabas a todos lados, cuando te llamaba porque no tenía ni como llegar al trabajo o quien me buscara y ahí estabas. Marcaste mi vida para siempre, Hector Luis...", sostuvo Arias.

Vega Colón falleció el 2 de marzo de 2021.

Doss años y cinco meses después, la Policía reportó que Arias González conducía un auto Honda Civic azul del 2009 "a una velocidad la cual no le permitió ejercer dominio y control del volante" a tal punto que, al llegar frente al negocio Leonardos, se salió de la vía.

Al hacerlo impactó un poste de alumbrado con la parte delantera izquierda y pereció en el acto.

Una persona que la conocía, de nombre Edmarie Soto Colón, también recordó a ambos jóvenes con una tierna foto que promete unirlos por siempre.

"Ahora estarán jangueando juntos", expresó otra mujer en esa publicación.