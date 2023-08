Investigan hallazgo de cuerpo descompuesto flotando en Culebra

La Policía investiga el hallazgo de un cadáver que fue encontrado flotando en el agua la tarde del martes en el área del muelle Artesanal en Culebra.

Según se informó, se trata del cuerpo de un hombre en estado de descomposición flotando boca abajo en el área del muelle. El cuerpo aún no ha sido identificado. Personal de la Guardia Costra alertó a agentes de la Policía sobre el hallazgo del cuerpo.

Sobre el hallazgo de este cuerpo, el comisionado de Manejo de Emergencias, Nino Correa, dijo esta mañana en NotiCentro al Amanecer que recibieron la información ayer y no se descarta la posibilidad de que el cuerpo esté relacionado a la desaparición de los pilotos Oswald Fuentes y Carl Reichard Stubbe, desaparecidos desde el viernes cuando sobrevolaban en una avioneta entre St. Thomas y Culebra.

Sin embargo, Correa fue cuidadoso al ofrecer información, porque el proceso investigativo está en proceso.

"Nosotros nos basamos por la familia porque, realmente, estamos para la familia y poder cerrar este círculo pero poder dar con esos jóvenes —que no vamos a descansar hasta poder dar con ellos. Obviamente, no se puede poner en la situación que estamos viviendo ni descartarlo. Hay que dejar que esto pase por el proceso. Sí tuvimos constancia de la información, de lo que nos indicaron. Pero no queremos crearle ansiedad a la familia en términos de si pueda ser o no hasta que esto no se verifique bien", expresó Correa.

El comisionado dijo que ayer hablaron con familiares sobre la vestimenta que tenían los pilotos, pero la familia no tenía claro cuál vestimenta tenían los jóvenes para poder asociar o no.

"Cuando encontramos este tipo de situaciones donde tu tienes un cuerpo en estado de descomposición es más difícil determinar si sí o no", expresó Correa.

El agente Luis Delgado Cotto, del Cuerpo de Investigaciones Criminales área de Fajardo investiga junto a la fiscal Karen Calo Pérez, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para la autopsia.

