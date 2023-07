Hermano de joven desaparecido: "esos 'posts' no fueron de él"

Guiados por una señal de celular, agentes de la policía llegaron hoy hasta un solitario paraje en Loíza, para intentar dar con el paradero de Eddie Xavier Morales Rodríguez, el hombre que realizaba una ruta de Uber cuando desapareció el pasado sábado, 22 de julio.

Edwin Miguel Morales, hermano del hombre desaparecido, no cree que publicaciones en las redes sociales de su hermano luego de su desaparición hayan sido hechas por él.

"El teléfono que está por acá es el de mi mamá, porque el tenía lo dos teléfonos. So, cualquier persona puede tener acceso. Y si algo malo pasó quitarle un password a alguien no es difícil. Yo siento que lo que está en las redes no es él, no es su estilo de ortografía, no es su tonalidad. Y el tipo de foto que sale me para los pelos porque no es mi hermano así. Yo estoy bien seguro, mi familia, los allegados y los amigos y la gente que lo conoce bien estamos bien seguros que esos posts no fueron de él", dijo Morales a NotiCentro.

Edwin Miguel acudió al sector Villa Vaca en Loíza pasado el mediodía del viernes.

El sector donde ubica una antigua vaquería es el último lugar donde se ubicó la señal de uno de los dos celulares que su hermano, Eddie Xavier, utilizaba al desaparecer el sábado. Allí fue hallado quemado el carro Toyota Corolla gris de su madre que Eddie Xavier utilizaba.

El joven desaparecido llevaba a cabo la ruta de Uber que usualmente hacía su madre.

Hasta pasado el mediodía del viernes la búsqueda no había rendido frutos. Según la familia, el servicio de AutoExpreso les permite saber que el joven residente en Colombia y de visita en la isla comenzó su ruta de Uber el sábado en:

1. Bayamón

2. Toa Baja

3. Vega Alta

4. Regreso a Bayamón

5. Buchanan

6. Y terminó en Carolina a las 9 de la noche. Se presume que desde allí alguien se llevó e incendió el carro en el sector Jobos de Loíza.

Para su hermano, la señal de ese celular no es tan pertinente ahora como podría serlo la de un segundo celular, el teléfono del joven de 35 años, que sigue sin aparecer y desde el que podrían haberse ejecutado las publicaciones en la red social Instagram.

La policía buscaba además videos de seguridad en la zona con la esperanza de encontrar pistas adicionales que les ayuden a esclarecer este caso.

Vea el reportaje en el video que acompaña la nota.