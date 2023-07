Entrevistan a dueño de Tacoma donde asesinaron a dos adolescentes

Agentes de la Policía ya entrevistaron al dueño de la guagua Toyota Tacoma anaranjada en la que fueron hallados los cuerpos baleados de Tanaisha De Jesús Curet, de 15 años, y Nahia Ramos López, de 13, en Loíza.

Así lo confirmó a NotiCentro el coronel Roberto Rivera, comisionado de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía.

"La guagua que ellos viajaban, donde aparecieron las niñas, ya se entrevistó al dueño. Él... son tres individuos, no vimos mucha similitud en cuanto a los tres jóvenes también que aparecieron muertos (en Carolina)", dijo Rivera a la periodista Sylvia Verónica Camacho.

Este vehículo había sido robado mediante "carjacking" el pasado domingo 23 de julio en la zona sur.

Rivera aseguró que la investigación va bien adelantada y encaminada. Sobre si los tres jóvenes asesinados en Carolina están vinculados a una ganga de robo de vehículos en la zona sur, el coronel Rivera dijo que es una ángulo de investigación que trabajan responsablemente.

Sobre si el dueño de la Toyota Tacoma vio alguna fémina en el momento en que le robaron el vehículo, Rivera expresó que "no, él dice que no, solamente fueron los tres individuos. Así que como tenían también el 'hoodie' él no puede identificarlos, no puede dar mucha descripción, eso ha sido un poco más difícil".

Además investigaron la posible relación un gruero a quien también le robaron su vehículo en un "carjacking".

"Teníamos el caso de un gruero, que también descubrimos esa querella, lo conseguimos a él pero no, él nos dice que no son niñas. Que quien hizo eso es una persona mayor. Así que ya ese ángulo se ha ido echando un poco al lado. Han surgido unas nuevas informaciones, confidencias, que estamos trabajando. Hay unas que de verdad vemos que es el carril que habíamos tomado ya prácticamente al segundo día, así que le hemos estado dando fuerza a lo que han sido esas confidencias que están bajando con lo último que empezó a llegar ayer", dijo Rivera.

Sobre la posibilidad de que las jovencitas pertenecieran al grupo de robo de vehículos, expresó: "no voy a entrar en ese detalle, si te digo que estamos trabajando para desvincular una cosa de la otra. Al momento pues, andaban en ese viaje, tenemos que estar seguros por eso no he dicho ningún móvil porque quiero estar seguro de cual es el que vamos a utilizar. Pero la información que está bajando en algún momento dado va a ser conducente para poder establecer bien claro qué pasó aquí ese 24 de julio, amanecer del 25".

