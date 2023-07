Destrozada la hija de comerciante asesinado: "Maldita calle, me duele la vida"

Una de las hijas del comerciante Osvaldo Rodríguez Delgado, quien fue asesinado anoche por unos criminales que intentaron asaltarlo en su negocio de pinchos en Caguas, se mostró destrozada en redes sociales y condenó a los responsables de causarle "el dolor más grande" de su vida.

De la información provista por las autoridades, en el crimen habría participado un menor —que está herido de bala en un hospital— y varios individuos más que huyeron de la escena en una guagua Hyundai color oscuro.

Nayomi Coriana Rodríguez, según aparece en Facebook, compartió diferentes "stories" en la red social con evidente tristeza y dolor por la pérdida de su padre. Con diferentes fotos y mensajes, la joven mostró a un Rodríguez Delgado muy presente en su vida.

"No me pregunten nada, estoy destrozada. Maldita calle de mier... ¿Por quéeeee? ¿Por qué tienen que ser así? ¿Por qué a él, señor, por qué? No puedo con este dolor, no puedo. Me duele la vida, señor, me duele, me duele. Siento que me muero, señor...", expresó.

Destrozada, la joven le recordó a los asaltantes que "no se arrebataron a cualquier persona, le quitaron la vida a un papá y a un abuelo. ¿Qué digo? Le quitaron la vida a mi papá. Dios mío, que dolor más grande tengo. Tengo la mente en blanco y el corazón en treinta pedazos, señor".

Rodríguez también resaltó lo orgulloso que el policía municipal retirado se sentía con ella, y como la llamaba el "pequeño saltamontes" de su vida.

"No puedo dormir, quiero justicia. No puedo pensar, quiero justicia. No quiero vivir, no sé ni cómo expresarme. Tengo un reguero de sentimientos. Me duele el alma, solo quiero dormir y no despertar. [...] No siento paz. Me siento tan triste y con coraje", añadió en medio de la dolorosa situación.

Relacionado a estos hechos, se investiga si un menor que fue abandonado con heridas de bala en el hospital Menonita de Caguas es uno de los sospechosos del caso.

La oficial Lizandra Aponte, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, y la fiscal Inés Escobales tienen la pesquisa.