Luis Antonio Cádiz Martínez, convicto y cómplice de Félix Verdejo Sánchez en el secuestro y asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, describió hoy como no había sido detallado el crimen de la joven "groomer": fue golpeada, drogada y amarrada con los cables y bloques ya descritos en el juicio mientras todavía estaba viva.

Estos hechos ocurrieron el 29 de abril de 2021 —día en que Keishla desapareció— y posterior al mensaje de "Saliendo para donde ti titán" de Verdejo Sánchez a Cádiz Martínez.

Ambos implicados se encontraron en un gazebo del residencial Luis Llorens Torres, en San Juan, entre 7:15am y 7:20am y Verdejo Sánchez le indicó que se encontrarían con Keishla. Allí Cádiz Martínez montó el bloque y los cables en la guagua y se fueron hacia el residencial Villa Esperanza, en San Juan, donde residía Keishla. El testigo precisó que él vestía de negro y Verdejo tenía camisa, pantalón y tenis negros sin logos.

Antes de llegar, el expúgil recibió una llamada de Keishla en un celular Android que tenía y le dijo que estaban cerca. Verdejo también tenía otro teléfono Iphone.

Ya en Villa Esperanza, ambos se estacionan detrás del carro Kia de Keishla, ella se baja y se monta en la Dodge Durango. Cádiz Martínez reveló que Keishla se "sorprendió", pero que no dijo nada. Aunque Verdejo le aseguró que no se preocupara porque no pasaba nada, el testigo indicó que éste puso los seguros de la guagua.

Keishla se sentó en el asiento del pasajero de frente, Verdejo estaba en el de conducir y Cádiz Martínez atrás de Keishla. Una vez la joven de 27 años le mostró la prueba a Verdejo este la miró, volvió a mirar a Keishla y es cuando Cádiz Martínez le agarra el pelo, Verdejo se acomoda y Cádiz la suelta y el exboxeador la golpea en la quyijada, dejándola aturdida.

Aún así, Keishla logró gritarle "¡¿Qué tu haces?!", de acuerdo con el testimonio del testigo estrella.

Acto seguido, Verdejo le puso un tipo de goma en la mano izquierda y le inyectó la heroína que Cádiz Martínez le había dado.

Después de respirar fuerte en sala, Cádiz Martinez recordó que Verdejo Sánchez le pidió el alambre para amarrar a Keishla y ambos la movieron para el asiento de atrás. El exboxeador salió del complejo público de vivienda conduciendo hasta una oficina de un dentista cercano al residencial. Fue en ese lugar que continuaron amarrándole a la mujer sus manos, pies y cabeza con el bloque.

Keishla no hablaba, aseguró Cádiz Martínez.

Por intención de Verdejo Sánchez de querer quemar el carro, ambos regresaron a Villa Esperanza donde Cádiz Martínez se montó en el Kia de Keishla tras coger las llaves que ella dejó dentro de la Dodge Durango. El testigo estrella se siguió a Verdejo Sánchez hasta frente unos apartamentos en Hato Rey, cerca del edificio del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), donde abandonaron el Kia.

En todo este momento Keishla estaba amarrada con el alambre en los asientos posteriores de la Dodge Durango que guiaba Verdejo Sánchez.

Cádiz Martínez se quedó con las llaves de la Kia y regresó a la Dodge junto a Verdejo, y ambos salieron camino al puente Teodoro Mosoco, en Carolina.

Escena en puente Teodoro Moscoso

Ambos llegaron al paseo del puente y Verdejo le indicó que esperaran a que no pasaran carros para que no los vieran, declaró Cádiz Martínez. Una vez sin autos cercano a ellos, Verdejo sacó el bloque y Cádiz Martínez a Keishla por el lado posterior del pasajero y lanzaron a la joven al agua. Esto ocurrió a eso de las 8:32am, según un vídeo presentado más adelante en su testimonio.

3:05 Luis Cádiz: “Íbamos a introducirle la droga, amarrarla y luego tirarla” Cádiz narró cómo él y Verdejo planificaron amarrar a Keishla Rodríguez con alambres de metal atados a un bloque de construcción.

Cuando cayó al agua se dieron cuenta que un brazo se le había soltado y que estaba flotando. Cádiz Martínez se lo comunicó a Verdejo Sánchez, pero pidiéndole que la dejaran allí. Bajo juramento, el testigo alegó que Verdejo Sánchez le insistió, en varias ocasiones, que tenían que "desaparacerla" a pesar de que él le pidió que se fueran del lugar y que la dejaran allí para que la familia la encontrara.

Tras discutir qué hacer dentro de la guagua, Cádiz Martínez salió a verificar y vio que la cabeza de Keishla flotaba. Fue entonces cuando Verdejo Sánchez sacó un arma Glock color marrón "khaki" de un bulto que había en la guagua y le ordenó dispararle a Keishla. Cádiz Martínez dice que no quería hacerlo y que disparó dos veces hacia la izquierda del cuerpo, no hacia la joven.

Los dos casquillos de bala cayeron al agua, indicó Cádiz Martínez.

Anteriormente en el juicio, un policía testificó que una de las armas ocupadas a Verdejo Sánchez era una Glock con capacidad de 17 balas pero que al momento de la ocupación solo tenía 15.

Tras los tiros, Cádiz Martínez dice que Verdejo Sánchez volvió a insistirle que para "desaparecerla" y determinaron irse del lugar para dar una vuelta y regresar. Verdejo Sánchez condujo la Dodge Durango negra y pasaron por la avenida Barbosa, sector Cantera, un lugar de nombre Providencia y volvieron a tomar la ruta camino al puente.

Cuando se estacionaron, Cádiz Martínez dijo que vio a Keishla todavía flotando y que estaba botando espuma por la boca. Después que, por una tercera vez, Verdejo Sánchez le insistió en la desaparición el mismo expúgil tomó un alambre que quedaba en la Dodge Durango y se lanzó al agua desde el puente dejando atrás los dos celulares Iphone y Android que tenía.

Cádiz Martínez añadió que Verdejo Sánchez agarró a Keishla y se la llevó hasta debajo del puente. En ese momento —según le contó Verdejo más tarde el mismo 29 de abril de 2021— el exdeportista le amarró el cuello con el alambre que quedaba, lo ató de nuevo al bloque y la soltó.

Mientras esto ocurría, Cádiz Martínez permaneció en la guagua "unos minutos" antes de montarse e irse para dar una vuelta y regresar. Lo hizo y se volvió a estacionar en el paseo y le gritó a Verdejo Sánchez sin recibir respuesta. Éste decide volver a dar una tercera vuelta, después de la cual lo vio cerca de un "danger", que es una caja de electricidad de las bombillas del puente Teodoro Moscoso.

Durante su testimonio no quedó claro dónde queda ese "danger" ni como salió Verdejo Sánchez de la laguna.

Antes en el juicio, Héctor González Acevedo, gerente de servicio al cliente de AutoExpreso, indicó en su testimonio que el 29 de abril de 2021 la guagua de Verdejo Sánchez pasó por el puente tres veces: una fue a las 8:41:24am, otra a las 9:06:35am y la última a las 9:31:01am.

Verdejo Sánchez tenía la ropa mojada. "La ropa de Verdejo estaba mojada. Me detenía para que se montara en la guagua y se montó". Cádiz Martínez guió de regreso a Llorens Torres pero en el camino no hablaron de lo que había hasta un poco después cuando el exboxeador le describió lo que hizo en el agua, indicó.

Luego de tirarla al puente y salir, pero a una hora no esepcificada por el testigo, la madre de Keishla, Keila Ortiz, llamó a Verdejo Sánchez para preguntarle si sabía dónde estaba su hija pero Verdejo le contestó que no sabía y que no se había encontrado con ella.

Cádiz Martínez indicó que en todo momento tenían guantes puestos. Ambos pasaron en la Dodge Durango por Bebos BBQ hasta llegar a una lugar en la playa de Isla Verde, donde rompieron el celular de Keishla contra una pared y lo tiraron al agua. Cádiz Martínez aceptó que esto fue idea suya.

Más tarde en sala, el testigo añadió que antes de hacer esto Verdejo Sánchez le pidió que llamara al celular de Keishla varias veces "para que se quedara registrado que se hicieron llamadas".

Regreso a Llorens

Ya en el residencial, Cádiz Martínez limpió la guagua Dodge Durango negra de Verdejo con vacuum y cloro, asegurando en sala que no había sangre en el vehículo. Ya lavado, Verdejo Sánchez le dijo que había que buscar el carro de Keishla "para quemarlo".

"Nos montamos en la guagua, me dejó en el carro, el cogió su rumbo y yo me fui pa' Llorens", sostuvo en sala. En el residencial, como ya describió su hermano Ricardo Cádiz, éste lavó el carro de Keishla y le pidió a su familiar que lo acompañara a supuestamente entregarlo a un cliente en el sector Pueblo Indio del barrio La Central, en Canóvanas.

"Sentía tensión [...] No estoy srguro, pero fue la dirección que la mente me llevó", contestó en sala a preguntas de la Fiscalía federal. Luego añadió que conocía la dirección porque una casa en construcción que había cerca era de una expareja suya.

Aseguró que no quemó el auto porque "no quería continuar con lo que estaba haciendo".

Las llaves del carro se las quedó y, una vez en Llorens Torres, "las tiré por una azotea" de un edificio.

Después de este momento, Cádiz Martínez no volvió a ver al expúgil hasta aproximadamente las 3:00pm en el residencial.

Llamada de Los Ñetas

Cádiz Martínez dijo que Verdejo Sánchez le contó que alguien de la organización penitenciaria de Los Ñetas —Asociación Pro Derechos del Confinado, un tipo de ganga que existe en las cárceles de Puerto Rico desde los años 80 y fundada por Carlos Torres Iriarte, alias "La Sombra"— lo había llamado para pedirle que dijera la verdad de lo que estaba pasando, que si él no lo había hecho que lo ayudarían pero que si fue el culpable que lo aceptara.

Asimismo, de acuerdo con su testimonio, que su caso era uno "evaluativo".

Cádiz Martínez añadió que antes del 29 de abril no le había dicho a su hermano de los planes para matar a Keishla o a otra persona.

Sobre un posible pago por su complicidad en el secuestro y asesinato, Cádiz Martínez aclaró que Verdejo Sánchez no le prometió pago alguno pero sí le dijo "hablamos luego de eso".

Sobre el significado de los mensajes que Cádiz Martínez le envió a Verdejo a las 4:37pm —un emoji de corazón negro, una gota de sangre y unas manos orando— el testigo dijo que no envió el corazón negro pero especificó que era un mensaje: "De corazón, sangre, nos fuimos a fuego. Que Dios nos perdone".

Verdejo Sánchez contestó a las 4:38pm con un emoji de un beso y otro corazón rojo.