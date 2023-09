Ana Napoleoni dice "Dios va a pasar factura" y alega no se halló la verdad

Previo a ser sentenciada a cumplir 139 años de prisión junto a su hijo Jeromy Pietri Napoleoni por el crimen violento del militar Jancarlos Rivera Lugo en Ponce, Ana Napoleoni Medina se aferró a Dios y aseguró que éste "va a pasar factura" a quienes los juzgaron.

11:10 139 años de cárcel para Jeromy Pietri y Ana Napoleoni por asesinar a Jancarlo Rivera La convicta se expresó en sala y dijo que "allá arriba hay un Dios que todo lo ve, tiene una lista y va a mandar factura por la injusticia que hicieron conmigo y mi hijo".

Asimismo, repetidamente criticó a la Fiscalía y hasta la jefe de la Policía, Antonio López Figueroa, de mentirsos y no haber buscado y encontrado lo que realmente sucedió aquel 14 de noviembre de 2022 en la barriada Nueva Vida en la zona de El Tuque.

Napoleoni Medina también tuvo palabras para la prometida de Jancarlos, Jineyshka Cruz Bonilla, testigo principal de la Fiscalía y quien lo acompañaba al momento del asesinato. Contra ella, ésta dijo que "siempre estuvo mintiendo".

Durante su alocución final, la madre de Jancarlos, Johanna Lugo, le gritó a la ahora convicta algo que no quedó claro en la transmisión del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. A consecuencia de esto, el juez Ángel M. Llavona Folguera intervino e instruyó "el que no pueda observar un comportamiento en sala le voy a pedir que por favor abandome la misma".

Pietri Napoleoni cumplirá la pena tras ser hallado culpable por asesinato, tentativa de asesinato, robo agravado y violación a la Ley de Armas. Mientras que Napoleoni Medina fue convicta por estos mismos delitos, y uno adicional de intimidación de testigos.

Escuche y lea todo lo que dijo la convicta por asesinato aquí:

"Me están juzgando solamente por la prensa. Me privaron de mi libertad sin investigar la verdad. Todo el tiempo dijeron para acusarme y señalarme a mi y a mi hijo. No se dedicaron a buscar la verdad. El único que puede juzgar aquí es Dios y Dios sabe que mi hijo y yo somos inocentes.

Hasta en la ropa que dijeron que yo tenía no es. En todo lo que hablaron no existe nada. Los acusaron necesarios los tienen aquí pagando una condena que no fuimos nosotros, o mejor el verdadero asesino se encuentra en la calle, en la libre comunidad. Mientras, a mi me tienen aquí sufriendo, aguantándome los tratos en la cárcel sin ver a mi familia injustamente.

No investigaron la verdad, solamente se dedicaron a juzgar. Pero, ¿sabes qué? Lo importante de esto (es) que allá arriba hay un Dios que todo lo ve y tiene una lista y va a mandar factura por la injusticia que hicieron aquí conmigo y con mi hijo, porque no se dedicaron a buscar la verdadera verdad. Porque desde el prinicipio mintieron, todo lo hicieron bajo mentira.

No se preocuparon, no hicieron nada en investigar la vida mía y la vida de mi hijo. Todavía siguen, hasta el sol de hoy, siguen juzgando a mi familia y persiguiéndolos. Y Dios va a pasar lista. Y el comisionado de la Policía (López Figueroa), que me habló mentiras, ya yo no creo en la ley, ya yo no creo en la justicia porque mira donde nos tienen a nosotros siendo inocentes.

¿Por qué? Porque dejaron creyer a la familia y no buscaron la verdadera verdad. Tan si quiera ni en mi ropa buscaron la verdad. Una ropa que ese día que dicen que yo tenía, yo no tenía esa ropa. Ni le pidieron tan siquiera ni al cartero que estuvo presente, pero nos condenaron solamente por la presión pública y por la presión familia.

Investiguen la verdad, investiguen quien somos. Yo tengo familia que son militares. Mi hermano, militar de la Marina, dos primos militar que sí que son militar de verdad y sí arriesgan su vida para salvar, y no usan un uniforme para hacerle daño a unas personas.

Solamente yo pido que busquen la verdad y que dejen de estar señalándonos, porque cuando Dios diga a pasar factura Dios va a pasar factura de verdad. Y todos los que señalaron sin buscar la verdad, Dios le tiene su factura preparada. En el nombre de Jesús.

Y me tienen a mi aquí y a mi hijo sufriendo. Mis nietas, que yo no conozco a mi nieto. Y nos tienen aquí sufriendo por una mentira, que no buscaron la verdad, no la buscaron. Y todavía al sol de hoy siguen juzgándonos a nosotros sin buscar la verdad, porque desde el principio esa muchacha (Cruz Bonilla) siempre estuvo mintiendo.

El cartero habló (y) no le creyeron ni una palabra al cartero. ¿Por qué? Porque se trataba de mi nene y de mi. Pero Dios sabe la verdad. Investiguen más a fondo y van a averiguar la verdad, y Dios se las va a presentar. Pero va a pasar factura a muchos que han señala'o sin ver la verdad".