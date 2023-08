De Patillas la nueva Miss Universe Puerto Rico

La representante de Patillas, Karla Guilfú Acevedo se alzó con la corona de Miss Universe Puerto Rico 2023. La primera finalista fue Miss Río Grande, Xarimar Acevedo, la segunda finalista, Miss Toa Baja, Kiara Rivera Escudero, la tercera finalista, Miss Isabela, Fiorella Medina y la cuarta finalista, Miss San Lorenzo, Israel Román Almeda.

La nueva reina representará a la Isla en la próxima edición de Miss Universe.

WAPA Televisión, junto a la organización de Miss Universe Puerto Rico, celebraron por todo lo alto la nueva edición de Miss Universe Puerto Rico en el Centro de Bellas Artes, Luis A. Ferré con transmisión en vivo por WAPA TV y WAPA América.

La gala de belleza más importante y esperada en Puerto Rico, contó con la animación de Miss Universe Puerto Rico 2020, Estefanía Soto y el animador José Santana. Ambos sirvieron de anfitriones a una de las veladas más ansiadas.

Por su parte, el jurado que tuvo la tarea de evaluar a las candidatas estuvo compuesto por Aixa Vázquez, Carlos Thompson, Raúl Montes, Karla Ortiz, Kiara Liz Ortega, Nilda Morales y Leonardo Cordero.

La oferta musical comenzó con la participación del artista internacional, Carlos Vives que sirvió de apertura al espectáculo junto a bailarines y beldades. También, contó con la presentación musical de Luis Figueroa y Tommy Torres.

Biografía de Miss Puerto Rico 2023: Karla Guilfú

Representar a Patillas es enaltecer el lugar que me dio vida y me hizo ser la persona que soy. Es el orgullo más grande que he sentido ya que comprendo que el universo debe darse la oportunidad de conocer este maravilloso pueblo. Mis raíces, mi crianza, mis vivencias más importantes y mi familia; son las cosas que me vinculan con Patillas. Crecí a pasos de Villa Pesquera, caminé diariamente el casco urbano del pueblo, me bañaba todos los veranos en Charco Azul y en Los Tres Chorros; pero sobre todo me gozaba diariamente el encanto de su gente. A través de mi participación en Miss Universe Puerto Rico 2023 deseo destacar la empatía y hermandad de los patillenses, la competitividad de nuestros atletas, la creatividad de nuestros artistas y la belleza y diversidad de nuestros recursos naturales. Patillas embellece la costa sureste de nuestro Puerto Rico. Me siento honrada y lista para que mi pueblo sea recordado como la esmeralda del universo.