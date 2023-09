Aixa Vázquez celebra y repasa sus 21 años en Wapa

Aixa Vázquez Camacho celebró hoy sus 21 años como reportera de Noticentro y asegura que ha vivido unas experiencias extraordinarias desde el punto de vista profesional y personal.

La periodista repasó los eventos periodísticos que más han marcado su trayectoria profesional como la cobertura del huracán María, las protestas del 1ero de mayo, los casos de interés humanos, entre otras muchas más.

Destacó que de los 21 años en Wapa, 20 y medio ha estado en Noticentro al Amanecer, espacio que también le ha permitido mostrar su lado humano y del cual surgió Titi Aixa.

“Yo siempre fui una persona muy celosa con mi credibilidad, objetividad, que la gente me viera de una manera seria, pero la llegada de este segmento de felicitaciones me permitió tener una cercanía con el público inigualable y eso lo recibimos en el cariño que nos expresan en la calle. He podido, de manera satisfactoria, mantener un balance tanto en la labor profesional seria de llevar la noticia, hacer entrevistas y hacer buenas coberturas noticiosas, pero también llevar alegría a los hogares. Particularmente a esos hogares donde los padres me dicen “no tengo otro regalo en mi casa para mi niño que no sea tu felicitación”; a esos hogares de esos ancianos, esos viejos que viven solos que no tienen quien se acuerde de ellos, pues aquí nos acordamos de ellos y los felicitamos.

Aixa recordó como el público ha sido testigo de su embarazo, crecimiento de sus gemelos y de su boda. Agradeció el cariño que el público le tiene a ella y a su familia.

Reafirmó su compromiso de una labor de altura y respecto como lo ha hecho hasta el momento, desde Wapa, su segunda casa.